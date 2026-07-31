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В Сербии задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки - РИА Новости, 31.07.2026
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17:03 31.07.2026 (обновлено: 17:44 31.07.2026)
В Сербии задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки

В Сербии задержали подозреваемого в убийстве россиянки гражданина Турции

© РИА Новости / Олег ИвановСербская полиция
Сербская полиция - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Олег Иванов
Сербская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сербии задержали гражданина Турции по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России.
  • Тело молодой женщины нашли в канале в пригороде Белграда.
  • Предполагается, что погибшая — это 28-летняя россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга, пропавшая несколько дней назад.
БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Гражданина Турции задержали в Сербии по подозрению в убийстве россиянки, сообщила пресс-служба МВД республики.
"Задержан гражданин Турции К. Е., 2001 года рождения, по обоснованному подозрению в совершении преступления — убийства с отягощающими обстоятельствами 28-летней гражданки России", — говорится в релизе.
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Накануне в пригороде Белграда Падинска-Скела нашли в канале чемодан с телом молодой женщины. По версии полиции, подозреваемый утром 26 июля убил девушку в арендованной квартире в пригородном районе Борча, спрятал тело в чемодан, отвез к каналу и утопил. Полиция задержала его в белградском аэропорту Никола Тесла.
Предполагается, что погибшая — это россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга, пропавшая несколько дней назад.
По словам ее подруги, девушка последний раз выходила на связь 25 июля, когда собиралась в ночной клуб. Петербургские родственники Турковой 29 июля подали в сербскую полицию заявление о розыске.
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В миреСербияТурцияУбийство россиянки в Сербии
 
 
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