В Сербии задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сербии задержали гражданина Турции по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России.

Тело молодой женщины нашли в канале в пригороде Белграда.

Предполагается, что погибшая — это 28-летняя россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга, пропавшая несколько дней назад.

БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Гражданина Турции задержали в Сербии по подозрению в убийстве россиянки, сообщила пресс-служба МВД республики.

"Задержан гражданин Турции К. Е., 2001 года рождения, по обоснованному подозрению в совершении преступления — убийства с отягощающими обстоятельствами 28-летней гражданки России", — говорится в релизе

Накануне в пригороде Белграда Падинска-Скела нашли в канале чемодан с телом молодой женщины. По версии полиции, подозреваемый утром 26 июля убил девушку в арендованной квартире в пригородном районе Борча, спрятал тело в чемодан, отвез к каналу и утопил. Полиция задержала его в белградском аэропорту Никола Тесла.

Предполагается, что погибшая — это россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга, пропавшая несколько дней назад.