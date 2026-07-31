В Сербии задержали гражданина Турции, подозреваемого в убийстве россиянки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сербии задержали гражданина Турции по подозрению в убийстве 28-летней гражданки России.
- Тело молодой женщины нашли в канале в пригороде Белграда.
- Предполагается, что погибшая — это 28-летняя россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга, пропавшая несколько дней назад.
БЕЛГРАД, 31 июл — РИА Новости. Гражданина Турции задержали в Сербии по подозрению в убийстве россиянки, сообщила пресс-служба МВД республики.
Накануне в пригороде Белграда Падинска-Скела нашли в канале чемодан с телом молодой женщины. По версии полиции, подозреваемый утром 26 июля убил девушку в арендованной квартире в пригородном районе Борча, спрятал тело в чемодан, отвез к каналу и утопил. Полиция задержала его в белградском аэропорту Никола Тесла.
Предполагается, что погибшая — это россиянка Людмила Туркова из Санкт-Петербурга, пропавшая несколько дней назад.
По словам ее подруги, девушка последний раз выходила на связь 25 июля, когда собиралась в ночной клуб. Петербургские родственники Турковой 29 июля подали в сербскую полицию заявление о розыске.