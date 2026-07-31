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Нутрициолог рассказала, как справиться с сахарной зависимостью - РИА Новости, 31.07.2026
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16:25 31.07.2026
Нутрициолог рассказала, как справиться с сахарной зависимостью

Милаева: нельзя вводить жестких запретов в питании - они провоцируют срывы

© Фото : Freepik / lookstudioМороженое с маршмеллоу
Мороженое с маршмеллоу - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Freepik / lookstudio
Мороженое с маршмеллоу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по питанию и здоровью детей Елена Милаева считает, что победить пристрастие к сладкому можно, если не хранить дома запасы продуктов-провокаторов.
  • Тяга к сладкому часто возникает из-за эмоциональных проблем, а не физического голода, отметила Милаева.
  • Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций, добавила эксперт.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пристрастие к сладкому можно победить, если не хранить дома запасы продуктов-провокаторов, считает эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева.
"С пристрастием к сладкому довольно трудно справиться... Не держите продукты-провокаторы дома, скорее всего, вы их съедите", - рассказала Милаева интернет-порталу NEWS.ru.
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По ее словам, тяга к конфетам и десертам часто возникает внезапно из-за эмоциональных проблем, а не физического голода. Если желание что-то съесть появляется без явных признаков голода, стоит остановится и спросить себя: "Что я сейчас чувствую?"
Нутрициолог также предупредила, что нельзя вводить жестких запретов в питании: они провоцируют срывы.
"Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций", - добавила Милаева.
Эксперт подчеркнула, что для уменьшения тяги к сладкому важно наладить режим дня, регулярно и разнообразно есть. Хронические недосыпы и высокий уровень стресса повышают эмоциональную уязвимость и тягу к легким источникам дофамина.
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