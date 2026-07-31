Нутрициолог рассказала, как справиться с сахарной зависимостью

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по питанию и здоровью детей Елена Милаева считает, что победить пристрастие к сладкому можно, если не хранить дома запасы продуктов-провокаторов.

Тяга к сладкому часто возникает из-за эмоциональных проблем, а не физического голода, отметила Милаева.

Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций, добавила эксперт.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пристрастие к сладкому можно победить, если не хранить дома запасы продуктов-провокаторов, считает эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева.

"С пристрастием к сладкому довольно трудно справиться... Не держите продукты-провокаторы дома, скорее всего, вы их съедите", - рассказала Милаева интернет-порталу NEWS.ru

По ее словам, тяга к конфетам и десертам часто возникает внезапно из-за эмоциональных проблем, а не физического голода. Если желание что-то съесть появляется без явных признаков голода, стоит остановится и спросить себя: "Что я сейчас чувствую?"

Нутрициолог также предупредила, что нельзя вводить жестких запретов в питании: они провоцируют срывы.

"Для работы с пищевым поведением поможет ведение дневника и фиксация эмоций", - добавила Милаева.