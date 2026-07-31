Краткий пересказ от РИА ИИ Румынские радары в ночь на 31 июля зафиксировали группу воздушных целей вблизи границы с Украиной.

В воздух были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании для мониторинга ситуации.

Воздушные цели маневрировали вблизи речной границы с Украиной, не проникая в национальное воздушное пространство Румынии, и позже исчезли с экранов радаров.

КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. В министерстве национальной обороны Румынии утверждают, что румынские радары в ночь на 31 июля зафиксировали "группу воздушных целей" вблизи границы с Украиной, в связи с чем в воздух подняли два истребителя.

В ведомстве уточнили, что дежурные экипажи были подняты с военной базы для контроля обстановки в приграничной зоне.

"Система радиолокационного наблюдения в ночь на 31 июля зафиксировала группу воздушных целей вблизи границы с Украиной . Два самолет а Eurofight er Typhoon ВВС Великобритании с 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух для мониторинга ситуации", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства, в котором отмечается, что для населения уезда Тулча действовало оповещение, однако объекты не пересекали государственную границу Румынии.

"Воздушные цели маневрировали вблизи речной границы с Украиной, не проникая в национальное воздушное пространство. Позже они исчезли с экранов радаров", - отметили в министерстве.