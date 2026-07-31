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Румыния подняла истребители из-за активности у границы с Украиной - РИА Новости, 31.07.2026
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10:49 31.07.2026
Румыния подняла истребители из-за активности у границы с Украиной

Румыния подняла два истребителя из-за активности у границы с Украиной

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынские радары в ночь на 31 июля зафиксировали группу воздушных целей вблизи границы с Украиной.
  • В воздух были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании для мониторинга ситуации.
  • Воздушные цели маневрировали вблизи речной границы с Украиной, не проникая в национальное воздушное пространство Румынии, и позже исчезли с экранов радаров.
КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. В министерстве национальной обороны Румынии утверждают, что румынские радары в ночь на 31 июля зафиксировали "группу воздушных целей" вблизи границы с Украиной, в связи с чем в воздух подняли два истребителя.
В ведомстве уточнили, что дежурные экипажи были подняты с военной базы для контроля обстановки в приграничной зоне.
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"Система радиолокационного наблюдения в ночь на 31 июля зафиксировала группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. Два самолета Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании с 86-й авиабазы Борча были подняты в воздух для мониторинга ситуации", - говорится в распространенном для СМИ сообщении ведомства, в котором отмечается, что для населения уезда Тулча действовало оповещение, однако объекты не пересекали государственную границу Румынии.
"Воздушные цели маневрировали вблизи речной границы с Украиной, не проникая в национальное воздушное пространство. Позже они исчезли с экранов радаров", - отметили в министерстве.
Режим воздушной тревоги на территории Румынии уже снят.
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