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Август против рубля: повторится ли кризисный сценарий - РИА Новости, 31.07.2026
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08:00 31.07.2026 (обновлено: 08:05 31.07.2026)
Август против рубля: повторится ли кризисный сценарий

Аналитики ждут контролируемого ослабления рубля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюра номиналом 2000 рублей
Купюра номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюра номиналом 2000 рублей
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Последний летний месяц для российской валюты традиционно один из самых опасных периодов. Именно на него пришлось сразу несколько крупнейших обвалов последних десятилетий — от дефолта 1998-го до санкционных волн 2018 года и скачка курса доллара в 2023-м. В этом году таких сюрпризов не ждут, но риски сохраняются.

Плохая репутация

Вместе с январем и сентябрем август стабильно входит в топ-3 худших месяцев для российской валюты. И это не случайно: именно в августе 1998-го Россия объявила дефолт по государственным краткосрочным облигациям (ГКО), после чего рубль обесценился примерно на 58%, а доллар подорожал более чем в три раза.
И позже август неоднократно преподносил сюрпризы.
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В 2011 году рубль потерял около 4,8% на фоне паники после снижения рейтинга США, в 2014-м нацвалюта ослабла примерно на четыре процента из-за санкций и падения нефтяных цен, а в 2018-м — почти на восемь процентов после угроз новых санкций. Последний эпизод — август 2023-го: тогда курс доллара вновь превысил 100 рублей.
Вместе с тем сезонность далеко не всегда приводит к резкой девальвации. За последние два десятилетия рубль слабел в августе чаще, чем укреплялся. Но в большинстве случаев речь шла лишь о нескольких процентах снижения.
© AP Photo / OLEG NIKISHINЛюди у дверей коммерческого банка в Москве, 1998 год
Люди у дверей коммерческого банка в Москве, 1998 год - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / OLEG NIKISHIN
Люди у дверей коммерческого банка в Москве, 1998 год

Факторы ослабления

Как обычно, в августе часто совпадает несколько неблагоприятных факторов.
Один из главных — завершение налогового периода. В конце июля экспортеры активно продают валютную выручку для уплаты налогов. Только крупнейшие налоговые платежи — НДПИ, НДД и налог на прибыль — достигают около 1,7 триллиона рублей, что временно увеличивает предложение валюты и поддерживает рубль.
Однако сразу после прохождения налогового пика этот фактор исчезает, поэтому уже в первые дни августа российская валюта обычно начинает постепенно слабеть, поясняет Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.
Еще один риск — ограниченная валютная ликвидность. Как указывает аналитик, ставки денежного рынка в юанях в отдельные дни поднимались до 14%, а банкам приходилось занимать китайскую валюту у Банка России. Это говорит о том, что предложение иностранной валюты остается ограниченным и сосредоточено у сравнительно небольшого числа продавцов.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России

Cмягчение ДКП

Летом 2026 года российская валюта демонстрировала относительную устойчивость.
В июне рубль укреплялся благодаря высокой ключевой ставке, сохранявшей привлекательность рублевых активов, а также из-за слабого импорта и стабильного притока экспортной выручки.
В июле курс закрепился в диапазоне около 78-80 рублей за доллар, а после решения Банка России снизить ключевую ставку до 14% рынок начал постепенно закладывать в цены дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
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Снижение ключевой ставки оказывает дополнительное давление на рубль, уменьшая привлекательность рублевых инструментов. При этом, по мнению экспертов, само решение ЦБ не станет причиной резкого изменения курса.
Как поясняет Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс", регулятор фактически поставил цикл снижения ставки на паузу, чтобы оценить влияние инфляционных рисков и динамику курса рубля.
Высокая ставка по-прежнему остается одним из главных факторов поддержки — рублевые депозиты и облигации все еще дают хорошую доходность.
"При этом макроэкономическая ситуация по-прежнему стабильна: растут как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы бюджета. Поэтому резкой реакции валютного рынка исключительно на решение Банка России не ожидается. Динамика рубля в ближайшие недели будет зависеть от совокупности факторов, таких как объемы экспортной выручки, цены на сырье, внешние ограничения и ожидания участников рынка относительно дальнейшей траектории ключевой ставки", — указывает аналитик.
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина
Танкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз Cygnus Passage в Корсаковском районе Сахалина

Нефть не ориентир

Еще один фактор, который, по мнению экспертов, сегодня переоценивается рынком, — стоимость нефти. Экспортная выручка поступает в страну с лагом в один-два месяца, потому влияние нефтяных котировок проявляется значительно позже.
Даже когда стоимость Brent ненадолго превышала 100 долларов за баррель, российская валюта практически не укрепилась. После снижения цен до 86 долларов заметной реакции рынка также не последовало.
"Сырьевой фактор сохраняет силу, однако лаги поступления экспортной выручки в страну существенно выросли. "Длинные" углеводородные деньги доходят до локального рынка с серьезной задержкой, поэтому рассчитывать на приток быстрой валютной ликвидности от дорогой нефти не приходится", — поясняет Андрей Суриков, директор по маркетингу УК "Гамма Групп".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка

Обвала не ждут

Несмотря на сезонные риски, консенсус рынка остается достаточно спокойным.
Как уточняет Дмитрий Пятыгин, финансовый директор НПФ "Газфонд ПН", поддержку рублю продолжат оказывать жесткие денежно-кредитные условия и экспортная выручка. Давление может создаваться из-за восстановления импорта, увеличения бюджетных расходов и сокращения продаж валюты экспортерами, однако базовый сценарий — смещение в сторону умеренного ослабления.
В УК "Гамма Групп" обращают внимание на то, что российский валютный рынок стал гораздо устойчивее к внешним шокам.
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"Сейчас существенно большее значение имеют внутренние фундаментальные факторы — высокая ключевая ставка, ограниченный спрос на валюту со стороны импортеров, дефицит юаневой ликвидности и сохраняющийся профицит торгового баланса. Именно поэтому наиболее вероятный сценарий на вторую половину года — контролируемое ослабление рубля в пределах пяти-семи процентов, а не валютный кризис", — поясняет Андрей Суриков.
Схожий прогноз озвучили в "Цифре брокер": рубль продолжит торговаться в диапазоне 77–82 рублей за доллар, 87–92 рублей за евро и 11,4–11,9 рубля за юань.
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России
Поддержку российской валюте будут и дальше оказывать высокая ключевая ставка, умеренно высокие цены на сырьевые товары и слабая активность импортеров, тогда как основными рисками останутся геополитическая неопределенность, сильный доллар на мировом рынке и валютные операции Минфина и Банка России, перечисляет Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер".
Таким образом, экстремальных сценариев эксперты не ждут. Динамика курса будет отражать постепенную адаптацию российской экономики к новым условиям внешней торговли. После завершения налогового периода давление на нацвалюту может усилиться, доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 рублей.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Монеты номиналом один рубль
 
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