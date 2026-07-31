Матч между "Ростовом" и ЦСКА перенесли в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча третьего тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским ЦСКА будет сыграна на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.
- Матч пройдет 8 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Встреча третьего тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским ЦСКА будет сыграна на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, сообщается в Telegram-каналах клубов.
Матч пройдет 8 августа и начнется в 20:30 по московскому времени. Изначально встреча должна была состояться в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена".
Отмечается, что клубы сыграют в Ростове-на-Дону в 18-м туре. Точные дата и время ответной встречи будут определены позднее.