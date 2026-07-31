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Матч между "Ростовом" и ЦСКА перенесли в Москву - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
17:10 31.07.2026
Матч между "Ростовом" и ЦСКА перенесли в Москву

Матч третьего тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА пройдет на "ВЭБ Арене" в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтадион ЦСКА
Стадион ЦСКА - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча третьего тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским ЦСКА будет сыграна на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.
  • Матч пройдет 8 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Встреча третьего тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и московским ЦСКА будет сыграна на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, сообщается в Telegram-каналах клубов.
Матч пройдет 8 августа и начнется в 20:30 по московскому времени. Изначально встреча должна была состояться в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена".
Отмечается, что клубы сыграют в Ростове-на-Дону в 18-м туре. Точные дата и время ответной встречи будут определены позднее.
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