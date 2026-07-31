Подруга подтвердила гибель россиянки в Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подруга подтвердила гибель пропавшей ранее в Сербии гражданки России.
- Полиция Сербии задержала гражданина Турции по подозрению в убийстве с отягощающими обстоятельствами молодой гражданки РФ.
БЕЛГРАД, 31 июл – РИА Новости. Подруга подтвердила гибель пропавшей ранее в Сербии гражданки РФ и сообщила о сборе средств для отправки тела в Россию и похорон.
Полиция Сербии сообщила в пятницу о задержании в местном аэропорту "Никола Тесла" гражданина Турции К.Е. 2001-го года рождения по подозрению в совершении преступления - убийстве с отягощающими обстоятельствами молодой гражданки РФ. По версии полиции, утром 26 июля он в арендованной квартире в пригородном районе Борча убил девушку, положил тело в чемодан, затем отвез в канал, где спрятал.
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"Мы открываем сбор средств в помощь маме Людмилы - Турковой Людмиле Константиновне. Собранные средства будут направлены на перевозку тела Людмилы из Сербии в Россию, организацию похорон и покрытие всех связанных с этим расходов. В этот тяжелый момент семье необходима поддержка. Любая помощь, независимо от суммы, будет важна и поможет достойно проводить Людмилу в последний путь", - написала ее подруга в Telegram.
Она также приложила реквизиты для сбора средств и подчеркнула, что близкие ожидают официальной информации от МВД Сербии и не дают комментариев СМИ и третьим лицам.
Родственники жительницы Санкт-Петербурга ранее обратились в полицию с заявлением о ее пропаже в Сербии, как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД РФ.
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