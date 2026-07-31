Подруга подтвердила гибель россиянки в Сербии

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"Мы открываем сбор средств в помощь маме Людмилы - Турковой Людмиле Константиновне. Собранные средства будут направлены на перевозку тела Людмилы из Сербии в Россию, организацию похорон и покрытие всех связанных с этим расходов. В этот тяжелый момент семье необходима поддержка. Любая помощь, независимо от суммы, будет важна и поможет достойно проводить Людмилу в последний путь", - написала ее подруга в Telegram.