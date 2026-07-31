Ким рассказала об усилении защиты складов Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ Wildberries усиливает защиту своих складов с первого дня атак ВСУ.

С 2024 года Wildberries полностью перестроил работу складов по противопожарной безопасности, организовал собственные противопожарные бригады и регулярно проводит эвакуационные учения.

Основательница Wildberries назвала атаки ВСУ на склады компании актом терроризма и подчеркнула, что удары по складам маркетплейса — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Wildberries ежедневно совершенствует защиту своих складов с первого дня атак ВСУ, рассказала журналистам основательница маркетплейса Татьяна Ким.

« "Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. По понятным причинам, детали раскрывать я не буду, но будьте уверены – мы каждый день модернизируем системы защиты", — рассказала Ким.

По ее словам, с 2024 года компания полностью изменила работу складов в сфере пожарной безопасности. В частности, в Wildberries появились собственные противопожарные бригады, а на всех объектах установили новые системы тушения. Кроме того, производятся собственные комплектующие и на постоянной основе проводятся учения. Ким уточнила, что безопасность обеспечивают порядка двух тысяч человек.

Основательница Wildberries также назвала атаки ВСУ на склады Wildberries актом терроризма. По ее словам, услугами маркетплейса пользуется практически каждый житель России, а также и в других стран, а в экосистеме маркетплейса ведут бизнес люди из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, которые также понесли миллиардные убытки.

"Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно", - подчеркнула Ким.