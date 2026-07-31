Минюст утвердил порядок контроля за поведением освобожденных по УДО

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции России утвердило порядок контроля уголовно-исполнительными инспекциями за поведением освобожденных условно-досрочно.

Освобожденные по УДО должны явиться в инспекцию для регистрации, а инспекции не реже раза в три месяца проводить проверку по месту жительства таких лиц.

В случае уклонения от обязанностей и принудительного лечения инспекции предупреждают осужденных о возможности отмены УДО, а при повторном нарушении вносят в суд представление об отмене такого освобождения.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России утвердило порядок контроля уголовно-исполнительными инспекциями за поведением освобожденных условно-досрочно, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется контроль за поведением лиц (за исключением военнослужащих), освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение оставшейся неотбытой части наказания, а также исполнения такими лицами обязанностей, возложенных на них судом… Осужденный подлежит постановке на персональный учет инспекции по месту жительства или пребывания", - говорится в приказе.

Согласно документу, освобожденные по УДО должны явиться в инспекцию для регистрации, а сами инспекции не реже раза в три месяца - проводить проверку по месту жительства таких лиц.

Приказом также устанавливается обязанность освобожденных по УДО соблюдать общественный порядок, исполнять обязанности, возложенные на них судом, и назначенные им принудительные меры медицинского характера.

Если же освобожденные условно-досрочно уклоняются от обязанностей и принудительного лечения, инспекции предупреждают таких лиц в письменном порядке о возможности отмены УДО, а при повторном нарушении - вносят в суд представление об отмене такого освобождения.

В случае, если такой осужденный скроется или не явится в инспекцию, последняя обязана будет передать в суд представление об отмене УДО и сообщить об этом в территориальный орган ФСИН РФ , чтобы тот принял решение об объявлении осужденного в розыск.