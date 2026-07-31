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Минюст утвердил порядок контроля за поведением освобожденных по УДО - РИА Новости, 31.07.2026
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19:17 31.07.2026
Минюст утвердил порядок контроля за поведением освобожденных по УДО

Минюст РФ утвердил порядок контроля за поведением освобожденных по УДО

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России утвердило порядок контроля уголовно-исполнительными инспекциями за поведением освобожденных условно-досрочно.
  • Освобожденные по УДО должны явиться в инспекцию для регистрации, а инспекции не реже раза в три месяца проводить проверку по месту жительства таких лиц.
  • В случае уклонения от обязанностей и принудительного лечения инспекции предупреждают осужденных о возможности отмены УДО, а при повторном нарушении вносят в суд представление об отмене такого освобождения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России утвердило порядок контроля уголовно-исполнительными инспекциями за поведением освобожденных условно-досрочно, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется контроль за поведением лиц (за исключением военнослужащих), освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение оставшейся неотбытой части наказания, а также исполнения такими лицами обязанностей, возложенных на них судом… Осужденный подлежит постановке на персональный учет инспекции по месту жительства или пребывания", - говорится в приказе.
Согласно документу, освобожденные по УДО должны явиться в инспекцию для регистрации, а сами инспекции не реже раза в три месяца - проводить проверку по месту жительства таких лиц.
Приказом также устанавливается обязанность освобожденных по УДО соблюдать общественный порядок, исполнять обязанности, возложенные на них судом, и назначенные им принудительные меры медицинского характера.
Если же освобожденные условно-досрочно уклоняются от обязанностей и принудительного лечения, инспекции предупреждают таких лиц в письменном порядке о возможности отмены УДО, а при повторном нарушении - вносят в суд представление об отмене такого освобождения.
В случае, если такой осужденный скроется или не явится в инспекцию, последняя обязана будет передать в суд представление об отмене УДО и сообщить об этом в территориальный орган ФСИН РФ, чтобы тот принял решение об объявлении осужденного в розыск.
Соответствующий приказ вступает в силу 11 августа.
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