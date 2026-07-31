Рейтинг@Mail.ru
Посольство России направило запрос в Сербию по поводу пропавшей женщины - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 31.07.2026 (обновлено: 18:08 31.07.2026)
Посольство России направило запрос в Сербию по поводу пропавшей женщины

Посольство РФ направило запрос в МВД и МИД Сербии по поводу пропавшей женщины

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России направило запросы в МИД и МВД Сербии по ситуации с пропавшей россиянкой Людмилой Турковой.
  • Полиция Сербии задержала гражданина Турции по подозрению в убийстве.
БЕЛГРАД, 31 июл - РИА Новости. Посольство России направило запросы МВД и МИД Сербии, находится в контакте с близкими пропавшей россиянки Людмилы Турковой, заявила пресс-служба диппредставительства.
Полиция Сербии сообщила в пятницу о задержании гражданина Турции К. Е. 2001 года рождения по обоснованному подозрению в совершении преступления - убийства с отягощающими обстоятельствами 28-летней гражданки РФ.
"Посольством оперативно направлены обращения в МИД и МВД Сербии. Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Л. К. Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь", - сообщило журналистам российское диппредставительство.
Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Задержанный утверждает, что не насиловал россиянку, убитую в Таиланде
Вчера, 15:52
 
В миреСербияРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала