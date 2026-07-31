Посольство России направило запрос в Сербию по поводу пропавшей женщины

БЕЛГРАД, 31 июл - РИА Новости. Посольство России направило запросы МВД и МИД Сербии, находится в контакте с близкими пропавшей россиянки Людмилы Турковой, заявила пресс-служба диппредставительства.

"Посольством оперативно направлены обращения в МИД и МВД Сербии. Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Л. К. Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь", - сообщило журналистам российское диппредставительство.