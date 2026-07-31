МИД России обвинил Запад в одобрении украинского террора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что террор ВСУ по российским регионам совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима.
- По ее словам, западные спонсоры снабжают боевиков ВСУ вооружениями для нападений на мирных жителей России.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Террор ВСУ по российским регионам совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Террор совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.