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МИД России обвинил Запад в одобрении украинского террора - РИА Новости, 31.07.2026
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17:05 31.07.2026 (обновлено: 17:08 31.07.2026)
МИД России обвинил Запад в одобрении украинского террора

МИД РФ: террор ВСУ совершается с одобрения западных спонсоров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что террор ВСУ по российским регионам совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима.
  • По ее словам, западные спонсоры снабжают боевиков ВСУ вооружениями для нападений на мирных жителей России.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Террор ВСУ по российским регионам совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Террор совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей нашей страны", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
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