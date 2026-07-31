МИД России обвинил Запад в одобрении украинского террора

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Террор ВСУ по российским регионам совершается с полного одобрения западных спонсоров киевского режима, снабжающих его боевиков вооружениями для нападений на мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.