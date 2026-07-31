Роботы-доставщики в России смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч

Краткий пересказ от РИА ИИ Роботы-доставщики в России будут ездить со скоростью не более 25 км/ч в рамках экспериментального правового режима.

Эксперимент по использованию роботов-доставщиков будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении трех лет.

При совмещенном движении у пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, будет приоритет над роботами-доставщиками.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роботы-доставщики (роверы) в России в рамках нового экспериментального правового режима будут ездить со скоростью не более 25 км/ч по велосипедным дорожкам, тротуарам и обочинам, следует из проекта постановления правительства, который есть у РИА Новости.

Проект предполагает проведение эксперимента по использованию роботов-доставщиков в городской среде, он будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении трех лет.

Согласно тексту документа, роверы в зависимости от условий дорожной инфраструктуры смогут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам.

При движении по тротуарам и пешеходным зонам их скорость не должна будет превышать 10 километров в час, при пересечении проезжей части - 6 километров в час, а при движении по велодорожкам и обочинам - 25 километров в час.