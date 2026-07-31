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Роботы-доставщики в России смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч - РИА Новости, 31.07.2026
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16:05 31.07.2026
Роботы-доставщики в России смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч

Роботы-доставщики в России смогут ездить не быстрее 25 км/ч

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкРобот-доставщик
Робот-доставщик - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Робот-доставщик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роботы-доставщики в России будут ездить со скоростью не более 25 км/ч в рамках экспериментального правового режима.
  • Эксперимент по использованию роботов-доставщиков будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении трех лет.
  • При совмещенном движении у пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, будет приоритет над роботами-доставщиками.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роботы-доставщики (роверы) в России в рамках нового экспериментального правового режима будут ездить со скоростью не более 25 км/ч по велосипедным дорожкам, тротуарам и обочинам, следует из проекта постановления правительства, который есть у РИА Новости.
Проект предполагает проведение эксперимента по использованию роботов-доставщиков в городской среде, он будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении трех лет.
Согласно тексту документа, роверы в зависимости от условий дорожной инфраструктуры смогут ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам.
При движении по тротуарам и пешеходным зонам их скорость не должна будет превышать 10 километров в час, при пересечении проезжей части - 6 километров в час, а при движении по велодорожкам и обочинам - 25 километров в час.
В случаях совмещенного движения ровера с пешеходами, велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, все перечисленные имеют приоритет на роверами.
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