Сто пляжей в Анапе получили разрешение на открытие

Краткий пересказ от РИА ИИ 100 пляжей Анапы получили разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона.

Еще 12 пляжей Анапы проходят экспертизу.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу, сообщает правительство России.

Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе

"Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС, завершена. Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым.

"За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 756 человек и 188 единиц техники", - заключили в кабмине.