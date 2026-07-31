ВС России за неделю нанесли 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 25 по 31 июля Армия России нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ.
- Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
- В результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты инфраструктуры и другие важные объекты, используемые ВСУ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 25 по 31 июля текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.
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22 июня 2022, 17:18