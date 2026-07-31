ВС России за неделю нанесли 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла один массированный и 15 групповых ударов по целям, связанным с ВСУ, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.