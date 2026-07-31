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ВС России нанесли удары по украинской портовой инфраструктуре - РИА Новости, 31.07.2026
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08:08 31.07.2026 (обновлено: 08:47 31.07.2026)
ВС России нанесли удары по украинской портовой инфраструктуре

ВС России ударили по портовым объектам и судам, используемым в интересах ВСУ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Нина Падалко
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Российский истребитель Су-57. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок ВСУ, сообщили в Минобороны.
  • Среди пораженных целей — резервуары с ГСМ и сухогруз.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские войска накануне вечером атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, сообщили в Минобороны.
"Поражены: резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Одесса — сухогруз, осуществлявший доставку военного груза", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Отмечается, что для удара бойцы использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Военные применяют вооружения, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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