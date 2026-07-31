Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок ВСУ, сообщили в Минобороны.
- Среди пораженных целей — резервуары с ГСМ и сухогруз.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские войска накануне вечером атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, сообщили в Минобороны.
"Поражены: резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, в порту Одесса — сухогруз, осуществлявший доставку военного груза", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что для удара бойцы использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Военные применяют вооружения, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18