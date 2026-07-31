Бумеранг, запущенный в Россию, вернулся отправителям. Теперь на Украине удары беспилотников по НПЗ, нехватка бензина, ажиотажный спрос и паническая скупка топлива. Киевский режим сам попал в ту яму, которую рыл простым россиянам. Причем масштабы топливного кризиса куда выше тех, что провоцировались ударами украинских БПЛА по российским предприятиям нефтепереработки.

России речь шла о срыве отпускного сезона, росте цен на топливо и за ним на все остальные товары, а также о социально-экономическом кризисе накануне парламентских выборов. На Украине сами руководители страны говорят о полноценной гуманитарной катастрофе, которую она с началом отопительного сезона может и не пережить.

После российских ударов по портам, судам и фактического отрезания Украины от Черного моря экспортеры вынуждены переориентировать поставки своей продукции на автотранспорт, чтобы сохранить хотя бы часть прибылей. Это создает повышенный спрос на дизель. При этом предложение неуклонно падает, потому что украинские НПЗ теперь день за днем ловят ответку за то, что творилось этим летом в России.

Смешнее всего то, что за счет поставок из-за рубежа украинцы компенсировать топливный дефицит в полной мере не могут — и это тоже прямой результат их отчаянных попыток нагадить России. Российское правительство, как известно, запретило экспорт дизеля за пределы страны и начало срочно импортировать топливо из-за рубежа. Поэтому на мировом (и особенно на европейском) рынке теперь тоже повышенный спрос и дефицитное предложение на продукты нефтепереработки.

И это уже приводит к переориентации поставок на покупателей топлива, которые дают более высокую цену (Украина к таким, разумеется, не относится). Например, Турция, оставшись без российского дизеля, начала скупать всю продукцию греческих НПЗ, которые до этого снабжали топливом Украину.

Итог закономерен. Украинцы в ожидании тотального подорожания и дефицита скупают по заправкам солярку. Что естественным образом еще быстрее ведет к тому самому подорожанию и дефициту.

Пока процессы только разворачиваются, но горизонт у украинского топливного кризиса куда дальше, чем у российского, и последствия ожидаются куда масштабнее. Верхушка режима в Киеве уже видит в недалеком будущем гуманитарную катастрофу и вполне откровенно предупреждает, что грядущий отопительный сезон страна может и не пережить.

Сразу несколько министров ушедшего в отставку правительства советовали населению перебираться на зиму к родне в райцентрах и хуторах, где тепло — от печки. Сам Зеленский оправдывался перед европейскими спонсорами сложностями в подготовке к отопительному сезону и признавал, что ждет тяжелую зиму. Новое правительство предупреждает, что отключения тепла и света зимой могут длиться неделями, и тоже советует эвакуировать крупные города.

При этом радоваться, что итог затеянной Киевом эскалации вправил кому-то в стране мозги, не приходится. Если кому и вправил, то эти люди предпочитают помалкивать. Высказывающиеся склонны широко закрывать глаза и не видеть элементарных причинно-следственных связей.

Вы хотели тотальной войны в воздухе — вы ее получили. Ваши руководители заявляли своей целью, чтобы простой народ в России прочувствовал войну, — он прочувствовал и теперь готов приветствовать самые жесткие военные решения по Украине, чтобы поскорее покончить и с этой войной, и с режимом Зеленского. При этом и украинский народ вполне прочувствовал войну. И еще не так прочувствует — и даже в таких деталях, как отсутствие в целых регионах солярки и километровые очереди к автозаправкам.

Все беды Украины — от принятого Западом и собственным агрессивным меньшинством решения сделать ее анти-Россией. Не просто не-Россией: страной, которая живет сама по себе и идет своим путем — хоть в Европу, хоть в рифму. Этот вариант Россию всегда устраивал и сейчас устраивает, судя по требованиям нейтрального статуса. А именно анти-Россией: страной, которая существует на противопоставлении России и ради борьбы с ней. Оказывает заказчикам антироссийские услуги, чтобы ее за это взяли в Европу.

Итог такого выбора — убиться об Россию. Потому что запущенные бумеранги всегда возвращаются. И бьют с утроенной силой. С силой России.