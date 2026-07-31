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Россия и Китай расширяют взаимодействие, рассказали в Россотрудничестве - РИА Новости, 31.07.2026
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15:34 31.07.2026 (обновлено: 15:38 31.07.2026)
Россия и Китай расширяют взаимодействие, рассказали в Россотрудничестве

Уржумцева: Культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень после завершения перекрестных Годов культуры.
  • Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, ориентированные в том числе на молодежную аудиторию.
  • Одним из новых проектов станет российско-китайский рок-фестиваль Nami, который пройдет в Москве и в Китае.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Культурный диалог России и Китая после завершения перекрестных Годов культуры вышел на новый уровень, расширяясь за счет новых направлений, включая современную музыку, сообщила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева.
Перекрестные Годы культуры России и Китая проходили в 2024–2025 годах.
"Две тысячи двадцать шестой год стал для нас особенным. Перекрестные Годы культуры России и Китая завершились, но культурный диалог не только не угас, а, напротив, вышел на новый уровень. Сегодня мы хотим расширить рамки наших культурных связей", — сказала Уржумцева на пресс-конференции, посвященной российско-китайскому рок-фестивалю Nami.
По ее словам, основу культурного сотрудничества двух стран по-прежнему составляют классическая музыка, балет, изобразительное искусство и другие традиционные направления. Вместе с тем Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, ориентированные в том числе на молодежную аудиторию.
Одним из таких проектов станет российско-китайский рок-фестиваль Nami, который пройдет в воскресенье в Москве на ВДНХ, а в октябре продолжится в Китае.
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