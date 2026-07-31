Россия и Китай расширяют взаимодействие, рассказали в Россотрудничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень после завершения перекрестных Годов культуры.

Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, ориентированные в том числе на молодежную аудиторию.

Одним из новых проектов станет российско-китайский рок-фестиваль Nami, который пройдет в Москве и в Китае.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Культурный диалог России и Китая после завершения перекрестных Годов культуры вышел на новый уровень, расширяясь за счет новых направлений, включая современную музыку, сообщила РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева.

Перекрестные Годы культуры России Китая проходили в 2024–2025 годах.

"Две тысячи двадцать шестой год стал для нас особенным. Перекрестные Годы культуры России и Китая завершились, но культурный диалог не только не угас, а, напротив, вышел на новый уровень. Сегодня мы хотим расширить рамки наших культурных связей", — сказала Уржумцева на пресс-конференции, посвященной российско-китайскому рок-фестивалю Nami.

По ее словам, основу культурного сотрудничества двух стран по-прежнему составляют классическая музыка, балет, изобразительное искусство и другие традиционные направления. Вместе с тем Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, ориентированные в том числе на молодежную аудиторию.