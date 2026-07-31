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В России подешевели кофемашины - РИА Новости, 31.07.2026
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09:03 31.07.2026
В России подешевели кофемашины

В России средняя стоимость кофемашины в первом полугодии снизилась на 9%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПриготовление кофе
Приготовление кофе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость кофемашины в России в первом полугодии снизилась на 9% и составила 18 810 рублей.
  • Число покупок кофемашин увеличилось на 13% в сравнении с прошлым годом, а средневзвешенная цена кофеварок снизилась на 6%, до 3070 рублей, при этом покупки в годовом выражении увеличились на 10%.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средняя стоимость кофемашины в России в первом полугодии снизилась на 9%, составив 18 810 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Кофемашины – средневзвешенная цена 18 810 рублей, на 9% ниже уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - выяснили аналитики, сравнив данные за первое полугодие этого и прошлого года.
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Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте кофеварок - их средневзвешенная цена снизилась на 6%, до 3070 рублей, а покупки в годовом выражении увеличились на 10%.
В конце 2025 - начале 2026 года произошло заметное снижение стоимости кофейного сырья, обращают внимание аналитики. Это позволило поставщикам и продавцам делать более доступные предложения покупателям, что стимулировало спрос как на сам кофе, так и на устройства для его приготовления.
Приросту продаж способствовала и более холодная погода зимой и весной, добавили авторы исследования.
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