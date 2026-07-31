В России подешевели кофемашины

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя стоимость кофемашины в России в первом полугодии снизилась на 9% и составила 18 810 рублей.

Число покупок кофемашин увеличилось на 13% в сравнении с прошлым годом, а средневзвешенная цена кофеварок снизилась на 6%, до 3070 рублей, при этом покупки в годовом выражении увеличились на 10%.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средняя стоимость кофемашины в России в первом полугодии снизилась на 9%, составив 18 810 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".

"Кофемашины – средневзвешенная цена 18 810 рублей, на 9% ниже уровня прошлого года. Число покупок – выше на 13% в сравнении год к году", - выяснили аналитики, сравнив данные за первое полугодие этого и прошлого года.

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте кофеварок - их средневзвешенная цена снизилась на 6%, до 3070 рублей, а покупки в годовом выражении увеличились на 10%.

В конце 2025 - начале 2026 года произошло заметное снижение стоимости кофейного сырья, обращают внимание аналитики. Это позволило поставщикам и продавцам делать более доступные предложения покупателям, что стимулировало спрос как на сам кофе, так и на устройства для его приготовления.