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Дерматолог назвала признаки опасных родинок - РИА Новости, 31.07.2026
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08:44 31.07.2026
Дерматолог назвала признаки опасных родинок

Скорогудаева: неровные края родинки могут оказаться тревожными сигналами

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaОсмотр у дерматолога
Осмотр у дерматолога - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Осмотр у дерматолога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дерматолог Скорогудаева предупредила, что неровные края и неоднородный цвет родинки могут быть тревожными сигналами.
  • В норме родинка обычно бывает круглой или овальной, с четкими границами и ровным пигментом, а изменение ее вида или подозрительный внешний вид могут быть признаками злокачественного образования.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неровные края и неоднородный цвет родинки могут оказаться тревожными сигналами и потребовать срочного визита к врачу, предупредила дерматолог Ирина Скорогудаева.
По ее словам, в норме родинка обычно бывает круглой или овальной, с четкими границами и ровным пигментом. Если же она меняется или изначально выглядит подозрительно, это может быть признаком злокачественного образования, приводит слова дерматолога 360.ru.
Скорогудаева подчеркнула, что неправильная форма родинки, размытые края и неоднородный цвет должны настораживать. Опасным признаком также может быть внезапное появление волос на поверхности родинки или, наоборот, их выпадение.
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