Дерматолог назвала признаки опасных родинок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дерматолог Скорогудаева предупредила, что неровные края и неоднородный цвет родинки могут быть тревожными сигналами.
- В норме родинка обычно бывает круглой или овальной, с четкими границами и ровным пигментом, а изменение ее вида или подозрительный внешний вид могут быть признаками злокачественного образования.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неровные края и неоднородный цвет родинки могут оказаться тревожными сигналами и потребовать срочного визита к врачу, предупредила дерматолог Ирина Скорогудаева.
По ее словам, в норме родинка обычно бывает круглой или овальной, с четкими границами и ровным пигментом. Если же она меняется или изначально выглядит подозрительно, это может быть признаком злокачественного образования, приводит слова дерматолога 360.ru.
Скорогудаева подчеркнула, что неправильная форма родинки, размытые края и неоднородный цвет должны настораживать. Опасным признаком также может быть внезапное появление волос на поверхности родинки или, наоборот, их выпадение.