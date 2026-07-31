Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД показали робота-проводника Володю, который совершил тестовую поездку в поезде "Сапсан".
- Володя встречал пассажиров, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. РЖД показали робота-проводника Володю, он поработал в поезде "Сапсан".
Компания опубликовала фото в своем канале в "Максе".
Володя одет в красную жилетку с надписью "РЖД". На одном из фото робот стоит на улице рядом с проводником на входе в поезд с приветливо поднятой рукой.
Компания пишет, что "железный помощник" совершил тестовую поездку на поезде №768 и справился со своими обязанностями.
Володя встречал пассажиров на посадке, проверял документы и билеты, помогал найти место в поезде.
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