В Краснодаре и Геленджике возможны корректировки расписания рейсов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов.
- Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропортах Геленджика и Краснодара из-за временных ограничений в ряде районов Краснодарского края, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара. В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар ("Пашковский") возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.