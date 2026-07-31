Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений в районе авиагавани, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.