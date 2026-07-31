РЭЦ рассказал об усилении самарского бизнеса за рубежом

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предприниматели Самарской области усилят свои позиции на внешних рынках под брендом "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Пять компаний Самарской области присоединились к программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", получив соответствующий сертификат от Российского экспортного центра", - информирует РЭЦ.

Церемония вручения состоялась на пленарном заседании межокружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральных округов.

Заместитель Председателя Правительства Самарской области, Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк вручил документы по направлению "Надежность" следующим компаниям: ООО "Фуд-инновация", производящему функциональное питание для поддержания активного образа жизни под брендом TUNNER, АО "Завод Продмаш" – разработчику металлоконструкций дорожной инфраструктуры и других решений для обустройства дорог, а также ООО "Инкатех", реализующему кабельно-проводниковую продукцию, и АО "Автоваз" – одному из крупнейших российских автопроизводителей. Кроме того, Самарский областной клинический онкологический диспансер получил сертификат "Сделано в России" по направлению "Качество".

"Мы рады, что все больше предприятий Самарской области становятся обладателями знака "Сделано в России". Уверен, что он поможет укрепить позиции наших производителей на международных рынках. "Сделано в России" – это знак высокого качества, официальное подтверждение надежности продукции, который позволит региональным компаниям сформировать доверие зарубежных потребителей и партнеров, а также расширить географию экспортных поставок", – прокомментировал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Сделано в России" – это программа продвижения российской продукции, целью которой является повышение ее востребованности и конкурентоспособности в мире. Она направлена на формирование позитивного имиджа страны, увеличение экспорта и укрепление международных партнерств.

В рамках программы проводятся фестивали и ярмарки, размещаются национальные экспозиции на международных выставочных мероприятиях, организуются бизнес-миссии российских предприятий, а также различные информационные и рекламные кампании. Благодаря таким акциям экспортеры успешно находят новых покупателей, заключают контракты и знакомят аудиторию со своей продукцией.

Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.