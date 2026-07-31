Межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов в Самаре

Межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов в Самаре

РЭЦ подвел итоги реализации нацпроекта по экспорту в субъектах ПФО и УФО

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов, прошло в Самаре, информирует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"В Самаре состоялось межокружное совещание, посвященное реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Приволжского и Уральского федеральных округов", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

На мероприятии обсуждались ключевые аспекты реализации национального проекта, развития экспортной деятельности в регионах, а также результаты Рейтинга регионов по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС).

Среди участников совещания – представители региональных властей из 20 регионов ПФО и УФО, Минпромторга России, Минсельхоза России и Российского экспортного центра, предприниматели и представители экспертного и делового сообщества.

С приветственным словом на совещании выступил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Экспорт – это не просто тренд, а необходимый и эффективный инструмент устойчивого экономического развития. Он позволяет бизнесу укреплять конкурентоспособность, осваивать новые рынки и расширять горизонты присутствия. Мы получаем множество положительных отзывов от предпринимателей: они благодарят РЭЦ за системную поддержку и реальную помощь в выводе продукции за рубеж", - сказал он.

"Уверен, что совместная работа государства и бизнеса – это основа для формирования долгосрочных партнерств и стабильного роста экспортного потенциала регионов", – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

О результатах Самарской области в сфере экспорта рассказал Председатель Правления Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ) Петр Засельский.

"Самарская область располагает серьезным потенциалом, в том числе в технологической и агропромышленной сферах. Развитию экспорта в регионе уделяется особое внимание, и мы видим устойчивую положительную динамику. По уровню реализации национального проекта регион занимает лидирующие позиции, а по внедрению Регионального экспортного стандарта в прошлом году вошел в десятку лучших субъектов России" , - заявил он.

"Сегодня на межокружном совещании мы сформируем комплекс предложений и решений, которые будут учтены при реализации экспортной политики на федеральном уровне. Уверен, что это станет следующим шагом в укреплении экспортного потенциала не только Самарской области, но и всей страны", – отметил Петр Засельский.

Глава Росэксимбанка также напомнил, что перед нацпроектом стоит задача увеличить несырьевой неэнергетический экспорт к 2030 году на две трети к показателю 2023 года, согласно цели, поставленной Президентом России.

"Наращивание экспорта – обязательное условие устойчивого развития экономики, и это отдельно подчеркнул Президент в национальных целях. Экспортеры обеспечивают порядка 8 миллионов рабочих мест и поддерживают социальные обязательства – строительство детских садов, школ, поликлиник. Их доходы от экспорта несырьевых товаров ежегодно пополняют бюджет на 6 триллионов рублей, которые направляются на модернизацию социальной, транспортной, цифровой и производственной инфраструктуры. Поэтому наша общая задача – дать бизнесу условия для уверенной работы на внешних рынках", – заявил Петр Засельский.

Так, в продвижении товаров за рубежом экспортерам помогает программа под национальным брендом "Сделано в России" и мероприятия под его эгидой – фестивали-ярмарки, бизнес-миссии и международные выставки. Знак "Сделано в России" помогает иностранным потребителям быстрее идентифицировать российскую продукцию как надежную, качественную и соответствующую высоким стандартам.

Кроме того, по словам спикера, важнейшую роль в развитии экспорта играют региональные команды. Например, ЦПЭ обеспечивают прирост новых экспортеров – в 2025 году 2,4 тысячи МСП заключили экспортные контракты на общую сумму более 1 миллиард долларов и осуществили поставки в 137 стран.

Также для удобства экспортеров успешно развивается платформа "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). Платформа позволяет минимизировать административные барьеры и сделать процесс получения господдержки максимально простым и понятным.

В ходе пленарного заседания также состоялось выступление директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрея Миронова. Спикер рассказал о результатах реализации нацпроекта за 2025 год и проинформировал об актуальных мерах поддержки ведомства.