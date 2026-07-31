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ВС разъяснил, кто отвечает за безопасность на дороге во время ее ремонта - РИА Новости, 31.07.2026
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13:05 31.07.2026
ВС разъяснил, кто отвечает за безопасность на дороге во время ее ремонта

Верховный Суд: за безопасность на дороге во время ее ремонта отвечает подрядчик

© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дороги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд России разъяснил, что подрядчик отвечает за организацию безопасного движения на дороге в зоне проведения ремонта.
  • Суды возложили вину за ДТП на ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), но ответчик обжаловал решение, указав, что на момент аварии строительные работы вела подрядная организация.
  • Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы заявителя и направила дело на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельств.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд России разъяснил, что подрядчик отвечает за организацию безопасного движения на дороге в зоне проведения ее ремонта, сообщила пресс-служба суда.
Поводом стало дело москвича, который через суд потребовал возместить ущерб, причиненный автомобилю в результате наезда на островок безопасности на ремонтируемом участке дороги в районе станции метро "Печатники" в ночь на 5 августа 2023 года. Суды возложили вину на ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), придя к выводу, что причиной ДТП стало ненадлежащее содержание инфраструктуры, так как на месте происшествия своевременно не были установлены предупреждающие дорожные знаки и отсутствовала актуальная разметка.
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Госучреждение обжаловало решение в кассационном порядке в Верховном суде России. Ответчик указал, что на момент аварии строительные работы на дороге вела подрядная организация, которая была обязана обеспечить безопасность и поэтому несет ответственность за вред, причиненный автовладельцу.
"Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы заявителя и направила дело на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельств", - говорится в сообщении.
Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, ответчиками по делу помимо ЦОДД выступало ООО "Горинжстрой", оба возражали против удовлетворения иска автовладельца.
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