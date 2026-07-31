ВС разъяснил, кто отвечает за безопасность на дороге во время ее ремонта

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд России разъяснил, что подрядчик отвечает за организацию безопасного движения на дороге в зоне проведения ремонта.

Суды возложили вину за ДТП на ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД), но ответчик обжаловал решение, указав, что на момент аварии строительные работы вела подрядная организация.

Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы заявителя и направила дело на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельств.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Верховный суд России разъяснил, что подрядчик отвечает за организацию безопасного движения на дороге в зоне проведения ее ремонта, сообщила пресс-служба суда.

Поводом стало дело москвича, который через суд потребовал возместить ущерб, причиненный автомобилю в результате наезда на островок безопасности на ремонтируемом участке дороги в районе станции метро "Печатники" в ночь на 5 августа 2023 года. Суды возложили вину на ГКУ "Центр организации дорожного движения" ( ЦОДД ), придя к выводу, что причиной ДТП стало ненадлежащее содержание инфраструктуры, так как на месте происшествия своевременно не были установлены предупреждающие дорожные знаки и отсутствовала актуальная разметка.

Госучреждение обжаловало решение в кассационном порядке в Верховном суде России . Ответчик указал, что на момент аварии строительные работы на дороге вела подрядная организация, которая была обязана обеспечить безопасность и поэтому несет ответственность за вред, причиненный автовладельцу.

"Коллегия по гражданским делам ВС РФ поддержала доводы заявителя и направила дело на новое рассмотрение с учетом указанных обстоятельств", - говорится в сообщении.