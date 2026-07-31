На Западе началась паника после сигналов "Радио Судного дня"

В четверг "Радиостанция Судного дня" передала семь сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12:20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" - в 12:26, сигналы "Пухокорм" и "Градосбег" - в 13:12. Затем было зафиксировано двойное сообщение в 14:02 с сигналами "Взяточница", "Сексофат", а потом - сообщение "Мотель" в 14:06. В 15:05 было зафиксировано двойное сообщение "Мужопаюс" и "Боязливость", а в 15:53 — сообщение с сигналами "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц" в 15:53.