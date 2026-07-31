На Западе началась паника после сигналов "Радио Судного дня"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Западе испугались сообщений в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня».
- Радиостанция выпустила поток загадочных кодовых слов.
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. На Западе испугались вчерашних сообщений в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", следует из статьи британского таблоида The Sun.
"Печально известное "Радио" ожило, выпустив леденящий душу поток загадочных кодовых слов", — сообщается в материале.
В четверг "Радиостанция Судного дня" передала семь сообщений. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12:20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" - в 12:26, сигналы "Пухокорм" и "Градосбег" - в 13:12. Затем было зафиксировано двойное сообщение в 14:02 с сигналами "Взяточница", "Сексофат", а потом - сообщение "Мотель" в 14:06. В 15:05 было зафиксировано двойное сообщение "Мужопаюс" и "Боязливость", а в 15:53 — сообщение с сигналами "Степенный", "Цугопенс" и "Кругопаяц" в 15:53.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".