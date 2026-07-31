Краткий пересказ от РИА ИИ В польском Пыжице сносят памятник советским воинам.

Снос памятника инициировал Институт национальной памяти республики (IPN).

ПЫЖИЦЕ (Польша), 31 июл - РИА Новости. Памятник советским воинам сносят в польском Пыжице, передает корреспондент РИА Новости.

Снос памятника инициировал Институт национальной памяти республики (IPN).

Монумент "Памятник памяти", уже несколько часов разбивают тяжелой техникой с пневматическими манипуляторами. Перед этим с него сбили металлический барельеф солдата в каске.

В данном мероприятии лично участвует исполняющий обязанности директора института Кароль Полеевский.

В перечне, совместно составленном российской и польской сторонами в 1997 году, в Польше был 561 памятник советским воинам. По последним данным, на территории страны осталось не более нескольких десятков таких объектов.

Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти. Данный процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.

Из-за данной деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, он объявлен в розыск.