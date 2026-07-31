ПВО за ночь уничтожила 371 украинский беспилотник над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные силы ПВО за ночь сбили 371 украинский БПЛА над территорией России.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дежурные силы ПВО за ночь сбили 371 украинский БПЛА над территорией России, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18