Путин выразил соболезнования родным Ивана Едешко

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко, отметив, что он с честью представлял Россию на самых престижных мировых турнирах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.