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Путин выразил соболезнования родным Ивана Едешко - РИА Новости, 31.07.2026
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Баскетбол
 
13:07 31.07.2026 (обновлено: 13:19 31.07.2026)
Путин выразил соболезнования родным Ивана Едешко

Владимир Путин выразил соболезнования родным баскетболиста Ивана Едешко

© РИА Новости / Алексей ФилипповОлимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко.
  • В телеграмме он отметил, что Едешко с честью представлял страну на престижных мировых турнирах и Олимпийских играх.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко, отметив, что он с честью представлял Россию на самых престижных мировых турнирах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Едешко умер в четверг от инфаркта в возрасте 81 года.
"Скончался Иван Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог... В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.
Лидер России подчеркнул, что с спортсмен с честью представлял страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград. По его словам, Едешко по праву пользовался уважением коллег и болельщиков, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вёл большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.
Иван Едешко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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