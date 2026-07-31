Путин выразил соболезнования родным Ивана Едешко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко.
- В телеграмме он отметил, что Едешко с честью представлял страну на престижных мировых турнирах и Олимпийских играх.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко, отметив, что он с честью представлял Россию на самых престижных мировых турнирах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Едешко умер в четверг от инфаркта в возрасте 81 года.
"Скончался Иван Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог... В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки", - говорится в телеграмме.
Лидер России подчеркнул, что с спортсмен с честью представлял страну на самых престижных мировых турнирах, Олимпийских играх, завоевал десятки наград. По его словам, Едешко по праву пользовался уважением коллег и болельщиков, щедро делился своим опытом и знаниями с молодыми игроками, вёл большую общественную работу, воспитывал новые поколения достойных спортсменов и тренеров.