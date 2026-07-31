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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 31.07.2026
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10:26 31.07.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 70,6% россиян, 65,4% одобряют его работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (70,6%) доверяют президенту России Владимиру Путину.
  • 65,4% респондентов одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства.
  • "Единую Россию" назвали бы 33,5% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство (70,6%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 65,4% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Большинство (70,6%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 23,4% респондентов. Кроме того, 65,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 23,1%.
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Работу правительства России одобряют 42,6% опрошенных, противоположное мнение высказали 25,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54% респондентов, 25,4% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,5% россиян назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 9,5% - "Новых людей", 8% - ЛДПР, 6% - партию "Справедливая Россия".
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 20-26 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
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