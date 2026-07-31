Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (70,6%) доверяют президенту России Владимиру Путину.

65,4% респондентов одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства.

"Единую Россию" назвали бы 33,5% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Большинство (70,6%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 65,4% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Большинство (70,6%) опрошенных заявили, что доверяют Путину , недоверие главе государства выразили 23,4% респондентов. Кроме того, 65,4% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 23,1%.

Работу правительства России одобряют 42,6% опрошенных, противоположное мнение высказали 25,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 54% респондентов, 25,4% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,5% россиян назвали "Единую Россию", 9,7% - КПРФ, 9,5% - "Новых людей", 8% - ЛДПР, 6% - партию "Справедливая Россия".