Рейтинг@Mail.ru
В Приморье возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 31.07.2026
В Приморье возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка «Дора» в Уссурийске и откусил ей часть руки.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ход и результаты расследования поставлены на контроль Уссурийской городской прокуратуры.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после того, как медведь откусил часть руки сотруднице зоопарка в Приморье, сообщает прокуратура региона.
Ранее в пятницу надзорное ведомство сообщило, что медведь напал на сотрудницу зоопарка "Дора" в Уссурийске и откусил ей часть руки. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшая госпитализирована, находится в реанимации на ИВЛ, она потеряла много крови.
"Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)... поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
Уссурийская городская прокуратура также проконтролирует и проверки, проводимые Государственной инспекцией труда.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине
15 июля, 17:51
 
ПроисшествияУссурийскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала