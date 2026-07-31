В Приморье возбудили дело после нападения медведя на сотрудницу зоопарка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка «Дора» в Уссурийске и откусил ей часть руки.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), ход и результаты расследования поставлены на контроль Уссурийской городской прокуратуры.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после того, как медведь откусил часть руки сотруднице зоопарка в Приморье, сообщает прокуратура региона.
Ранее в пятницу надзорное ведомство сообщило, что медведь напал на сотрудницу зоопарка "Дора" в Уссурийске и откусил ей часть руки. В минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшая госпитализирована, находится в реанимации на ИВЛ, она потеряла много крови.
"Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)... поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
Уссурийская городская прокуратура также проконтролирует и проверки, проводимые Государственной инспекцией труда.
В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине
15 июля, 17:51