В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал медведь

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудница зоопарка «Дора» в Уссурийске пострадала от нападения медведя, который откусил ей часть руки.

Пострадавшая потеряла много крови и находится в критическом состоянии, прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудница зоопарка в Приморье, которой медведь откусил часть руки, потеряла много крови, пострадавшая находится в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Как сообщала региональная прокуратура, в четверг медведь напал на сотрудницу зоопарка "Дора" в Уссурийске и откусил ей часть руки.

"Она (пострадавшая, которой медведь откусил часть руки - ред.) потеряла много крови, находится в критическом состоянии", - сообщил собеседник агентства.