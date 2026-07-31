В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал медведь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудница зоопарка «Дора» в Уссурийске пострадала от нападения медведя, который откусил ей часть руки.
- Пострадавшая потеряла много крови и находится в критическом состоянии, прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудница зоопарка в Приморье, которой медведь откусил часть руки, потеряла много крови, пострадавшая находится в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Как сообщала региональная прокуратура, в четверг медведь напал на сотрудницу зоопарка "Дора" в Уссурийске и откусил ей часть руки.
"Она (пострадавшая, которой медведь откусил часть руки - ред.) потеряла много крови, находится в критическом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
В настоящее время прокуратурой организована проверка по факту инцидента, ведомство оценит исполнение требований законодательства об охране труда и соблюдение правил техники безопасности при кормлении животных.
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