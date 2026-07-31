Рейтинг@Mail.ru
В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал медведь - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 31.07.2026
В Приморье рассказали о состоянии женщины, на которую напал медведь

Женщина, на которую напал медведь в Приморье, находится в критическом состоянии

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница зоопарка «Дора» в Уссурийске пострадала от нападения медведя, который откусил ей часть руки.
  • Пострадавшая потеряла много крови и находится в критическом состоянии, прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сотрудница зоопарка в Приморье, которой медведь откусил часть руки, потеряла много крови, пострадавшая находится в критическом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Как сообщала региональная прокуратура, в четверг медведь напал на сотрудницу зоопарка "Дора" в Уссурийске и откусил ей часть руки.
"Она (пострадавшая, которой медведь откусил часть руки - ред.) потеряла много крови, находится в критическом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
В настоящее время прокуратурой организована проверка по факту инцидента, ведомство оценит исполнение требований законодательства об охране труда и соблюдение правил техники безопасности при кормлении животных.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Магаданской области медведь отгрыз голову мужчине
15 июля, 17:51
 
ПроисшествияУссурийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала