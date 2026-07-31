Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

© Фото : Королевская полиция Таиланда Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Россия надеется на справедливое наказание виновных в убийстве Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ Таиландская полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян Назимовых, которые признались в убийстве.

Посольство России в Таиланде выразило надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных в убийстве россиян Назимовых.

"Мы надеемся на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных", - сказал заведующий консульским отделом посольства России Таиланде Илья Ильин.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.