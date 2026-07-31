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Следователь рассказал, как удалось разговорить ангарского маньяка Попкова - РИА Новости, 31.07.2026
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14:45 31.07.2026
Следователь рассказал, как удалось разговорить ангарского маньяка Попкова

Карчевский: Попков готов рассказывать об убийствах, если слушатель заинтересован

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииМихаил Попков
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Михаил Попков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Попков готов рассказывать о совершенных убийствах, если считает слушателя заинтересованным.
  • Евгений Карчевский наладил контакт с Попковым, обмениваясь с ним жизненными историями и мнениями о книгах.
  • Попков упомянул, что ему предстоит вспомнить еще много преступлений.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Серийный убийца Михаил Попков готов рассказать о совершенных им преступлениях, если считает слушателя заинтересованным в этом, заявил заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СК России Евгений Карчевский.
"Я приезжал к Попкову, и мы могли общаться несколько дней подряд. Мне нужно было понять, что он из себя представляет, мы обменивались жизненными историями, он рассказал, что увлекался автомобилями, я приносил ему книги и мы обменивались мнением о прочитанном. Потихоньку выстроился контакт, получилось его заинтересовать и понять суть этого человека", - рассказал Карчевский в интервью "Газете.Ru".
По словам следователя, Попков готов рассказывать о совершенных убийствах, "если считает, что слушатель в нем заинтересован".
"В какой-то момент было видно, что он устал вспоминать свои преступления, и прямо сказал: "Пока все, мне еще много вспоминать, вы не переживайте, сотня точно будет, только давайте чуть позже", - добавил Карчевский.
В декабре прошлого года суд признал Попкова виновным в убийстве двух человек, установив, что в августе 2008 года подсудимый в лесу при въезде в Ангарск поочередно задушил веревкой двух ранее незнакомых ему 27-летних женщин.
С учетом мнения государственного обвинителя суд за это преступление приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы. Ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима по совокупности с приговорами, вынесенными в период с 2015 по 2023 годы по уголовным делам об убийствах более 80 человек.
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