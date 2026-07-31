Краткий пересказ от РИА ИИ Польские истребители F-16 поднимались в воздух для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.

По заявлению министра национальной обороны Польши, российский самолет не нарушал польское воздушное пространство.

ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.

"До полудня пара наших F-1 6 перехватила российский разведывательный самолет Ил-2 0 в 40 километрах к северу от Колобжега", - заявил министр.

По его словам, это был "перехват российского самолета над Балтийским морем".

"Нарушения нашего воздушного пространства не было", - подчеркнул при этом глава МО Польши.