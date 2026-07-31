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Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой - РИА Новости, 31.07.2026
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17:51 31.07.2026
Польша подняла истребители из-за российского самолета над Балтикой

Косиняк-Камыш: Польша подняла истребители из-за полета Ил-20 над Балтикой

© AP Photo / Alik KepliczИстребители F-16 ВВС Польши
Истребители F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Истребители F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские истребители F-16 поднимались в воздух для перехвата российского самолета Ил-20 над Балтийским морем.
  • По заявлению министра национальной обороны Польши, российский самолет не нарушал польское воздушное пространство.
ВАРШАВА, 31 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.
"До полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега", - заявил министр.
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По его словам, это был "перехват российского самолета над Балтийским морем".
"Нарушения нашего воздушного пространства не было", - подчеркнул при этом глава МО Польши.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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В миреПольшаВладислав Косиняк-КамышМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-20F-16
 
 
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