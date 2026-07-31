МИД Польши вызвал российского посла из-за падения неизвестного объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что МИД республики вызвал российского посла из-за падения неизвестного объекта на востоке страны.
- Польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения — воронки диаметром около 10 метров.
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. МИД Польши вызвал российского посла в стране из-за падения неизвестного объекта на востоке республики, заявил премьер-министр Дональд Туск.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров. Туск, не дождавшись итогов экспертиз, утверждал, что это могла быть российская ракета Х-101.
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"Сегодня министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в связи с ракетой, попавшей вчера на территорию Польши", - написал он на своей странице в социальной сети Х.
Польские власти уже пытались сразу обвинить РФ во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года, позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации наносят удары исключительно по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины и не нарушают воздушное пространство соседних государств.