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В Польше задержали мужчину, подстрекавшего к убийству Зеленского - РИА Новости, 31.07.2026
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10:42 31.07.2026
В Польше задержали мужчину, подстрекавшего к убийству Зеленского

В Польше задержали мужчину, подстрекавшего к убийству Зеленского в соцсетях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская полиция задержала 40-летнего мужчину в Новосонской области.
  • Он подозревается в публичном подстрекательстве к убийству и оскорблении Владимира Зеленского в социальных сетях.
  • Мужчине предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к убийству Владимира Зеленского, сообщила радиостанция RMF24.
"В Новосонской области полиция задержала 40-летнего мужчину в связи с опубликованными им сообщениями в социальных сетях", - говорится в сообщении. По данным следствия, "он публично подстрекал к убийству и оскорблял" Владимира Зеленского.
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Арест произошел в четверг. Как сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, сотрудники полиции собрали доказательства деятельности мужчины в социальных сетях. На основании этих доказательств мужчине предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к убийству и оскорблении Зеленского.
По данным полиции, 40-летний мужчина в ходе допроса заявил, что "сожалеет о содеянном".
Предъявленные ему обвинения предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА"* подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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