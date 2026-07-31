В Польше задержали мужчину, подстрекавшего к убийству Зеленского

Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото

Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ Польская полиция задержала 40-летнего мужчину в Новосонской области.

Он подозревается в публичном подстрекательстве к убийству и оскорблении Владимира Зеленского в социальных сетях.

Мужчине предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

ВАРШАВА, 31 июл – РИА Новости. Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к убийству Владимира Зеленского, сообщила радиостанция Польская полиция задержала мужчину, подстрекавшего в соцсетях к убийству Владимира Зеленского, сообщила радиостанция RMF24

"В Новосонской области полиция задержала 40-летнего мужчину в связи с опубликованными им сообщениями в социальных сетях", - говорится в сообщении. По данным следствия, "он публично подстрекал к убийству и оскорблял" Владимира Зеленского

Арест произошел в четверг. Как сообщила пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, сотрудники полиции собрали доказательства деятельности мужчины в социальных сетях. На основании этих доказательств мужчине предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к убийству и оскорблении Зеленского.

По данным полиции, 40-летний мужчина в ходе допроса заявил, что "сожалеет о содеянном".

Предъявленные ему обвинения предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА"* подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.