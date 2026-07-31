Польский депутат набросился на Туска после ЧП на границе с Украиной

"Официальное заявление правительства было сделано лишь после 7 утра, когда жандармерия наконец прибыла к яме в земле. К тому времени журналисты уже несколько часов звонили экспертам за комментариями, и один из журналистов прибыл на место уже в 5:50 утра. Эта страна стала мемом. Телевидение работает эффективнее и быстрее, чем социальные службы!", — написал он.