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Польский депутат набросился на Туска после ЧП на границе с Украиной - РИА Новости, 31.07.2026
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02:09 31.07.2026 (обновлено: 04:28 31.07.2026)
Польский депутат набросился на Туска после ЧП на границе с Украиной

Ментцен осудил реакцию властей на падение неопознанного объекта в Польше

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат сейма Славомир Ментцен из "Конфедерации" раскритиковал задержку в реакции властей на падение неопознанного объекта в Люблине.
  • Репортерам разрешали снимать место взрыва до прибытия жандармов, а полиция оцепила территорию лишь через три часа.
  • Премьер-министр Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении "российской ракеты", не дожидаясь результатов экспертизы и расследования.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Депутат сейма и один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в соцсети Х раскритиковал реакцию властей на падения неопознанного объекта в Люблине.
"Официальное заявление правительства было сделано лишь после 7 утра, когда жандармерия наконец прибыла к яме в земле. К тому времени журналисты уже несколько часов звонили экспертам за комментариями, и один из журналистов прибыл на место уже в 5:50 утра. Эта страна стала мемом. Телевидение работает эффективнее и быстрее, чем социальные службы!", — написал он.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Люблинском воеводстве в Польше прогремел взрыв
Вчера, 08:18
При этом издание Polsat News отметило, что до прибытия жандармов репортерам разрешали снимать место взрыва, а полиция оцепила территорию лишь через три часа.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
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Премьер-министр страны Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами на месте падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Туск до завершения экспертизы назвал объект, упавший в Польше, российским
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В миреУкраинаЛюблинМоскваСлавомир МентценДональд ТускВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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