Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

© Фото : Королевская полиция Таиланда Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых

Сознавшихся в убийстве россиян в Паттайе везут к месту, где могут быть тела

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Таиланда повезла подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых к месту, где предположительно находятся тела погибших.

ПАТТАЙЯ, 31 июл – РИА Новости. Полиция Таиланда везет подозреваемых в убийстве россиян к месту, где, предположительно, находятся тела погибших, передает корреспондент РИА Новости.

"Микроавтобус с полицейскими оперативниками и экспертами выехал из полицейского участка Хуай Яй на предполагаемое место убийства брата и сестры Назимовых", - сообщили корреспонденту РИА Новости в полицейском участке после отъезда микроавтобуса.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.