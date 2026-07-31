Сознавшихся в убийстве россиян в Паттайе везут к месту, где могут быть тела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Таиланда повезла подозреваемых в убийстве брата и сестры Назимовых к месту, где предположительно находятся тела погибших.
ПАТТАЙЯ, 31 июл – РИА Новости. Полиция Таиланда везет подозреваемых в убийстве россиян к месту, где, предположительно, находятся тела погибших, передает корреспондент РИА Новости.
"Микроавтобус с полицейскими оперативниками и экспертами выехал из полицейского участка Хуай Яй на предполагаемое место убийства брата и сестры Назимовых", - сообщили корреспонденту РИА Новости в полицейском участке после отъезда микроавтобуса.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени (08.00 мск). Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем связь с братом и сестрой оборвалась. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка.