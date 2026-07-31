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В Паттайе обследовали крокодиловые фермы в поисках пропавших россиян - РИА Новости, 31.07.2026
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09:23 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
В Паттайе обследовали крокодиловые фермы в поисках пропавших россиян

В Паттайе обследовали крокодиловые фермы в поисках пропавших россиян Назимовых

© AP Photo / Sakchai LalitПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Полиция в Таиланде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники полиции Паттайи и Второго полицейского округа Таиланда обследовали крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи в рамках операции по поиску пропавших брата и сестры Назимовых.
  • Следов пребывания пропавших на фермах обнаружено не было.
  • Просмотр записей камер видеонаблюдения на подъездных дорогах и у въездов на территорию ферм также не дал результатов.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Паттайи и Второго полицейского округа Таиланда обследовали крокодиловые фермы на южных окраинах курортного города в рамках операции по поиску пропавших 26 июля брата и сестры Назимовых, сообщили РИА Новости в полицейском участке района Хуай Яй, в котором ведется следствие по заявлению матери пропавших.
"Вчера большая группа полицейских из нашего участка и из управления Второго полицейского региона совместно с работниками администрации провинции Чонбури и города Паттайя обследовала крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи. Никаких следов пребывания там пропавших обнаружено не было", - сообщили агентству в участке.
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Собеседники агентства подчеркнули, что никаких сведений или свидетельских показаний, которые бы указывали на то, что пропавшие россияне могли оказаться на одной из крокодиловых ферм, нет.
"Это была проверка даже не версии, а идеи, которая не опиралась на свидетельские показания или улики, но которую нельзя было не проверить", - сказали в полиции.
Полицейские объяснили, что важную роль в проверке, помимо тщательного осмотра территории ферм, играл просмотр записей камер видеонаблюдения на подъездных дорогах и у въездов на территорию крокодиловых хозяйств.
"Там везде камеры - и на дорогах, и на въезде на каждую ферму, так что приезд туда пропавших или подозреваемых не мог остаться незамеченным. Были просмотрены записи всех таких камер, но никакой информации о пропавших или подозреваемых на записях найдено не было", - сказали собеседники агентства.
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