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"День поля Московской области" пройдет 7 августа - РИА Новости, 31.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:50 31.07.2026 (обновлено: 14:00 31.07.2026)
"День поля Московской области" пройдет 7 августа

В деревне Бунятино пройдет "День поля Московской области"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолос пшеницы
Колос пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "День поля Московской области-2026" состоится в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа 7 августа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Гости выставки смогут увидеть современные решения в сельском хозяйстве, а также ознакомиться с продукцией региональных производителей и фермерских хозяйств.
Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главной гастрономической точкой станет ярмарка "Фермеры. Переработка". Участие в ней примут 23 производителя – от небольших хозяйств до крупных перерабатывающих предприятий.
Посетителей ждет разнообразие локальных продуктов: ремесленные сыры, молочная продукция, мороженое, мед и продукты пчеловодства, мясные и колбасные изделия, рыба, свежая клубника и другие. Дополнительно для гостей организуют бесплатные дегустации.
Помимо гастрономической программы, посетителей ждут спортивные и культурные мероприятия. На площадке пройдет "Агрозабег – 2026", который объединит представителей аграрной отрасли и любителей бега. На мероприятии пройдут выступления музыкальных коллективов Московской области.
Также посетители увидят сельскохозяйственную технику в работе, экспозицию перспективных сортов и другие решения, а специалисты обсудят актуальные вопросы развития растениеводства.
Площадка будет работать с 9:00 до 18:30. Подробная информация и регистрация для посетителей доступны на официальном сайте.
 
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