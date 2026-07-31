"День поля Московской области" пройдет 7 августа

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "День поля Московской области-2026" состоится в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа 7 августа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Гости выставки смогут увидеть современные решения в сельском хозяйстве, а также ознакомиться с продукцией региональных производителей и фермерских хозяйств.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, главной гастрономической точкой станет ярмарка "Фермеры. Переработка". Участие в ней примут 23 производителя – от небольших хозяйств до крупных перерабатывающих предприятий.

Посетителей ждет разнообразие локальных продуктов: ремесленные сыры, молочная продукция, мороженое, мед и продукты пчеловодства, мясные и колбасные изделия, рыба, свежая клубника и другие. Дополнительно для гостей организуют бесплатные дегустации.

Помимо гастрономической программы, посетителей ждут спортивные и культурные мероприятия. На площадке пройдет "Агрозабег – 2026", который объединит представителей аграрной отрасли и любителей бега. На мероприятии пройдут выступления музыкальных коллективов Московской области.

Также посетители увидят сельскохозяйственную технику в работе, экспозицию перспективных сортов и другие решения, а специалисты обсудят актуальные вопросы развития растениеводства.