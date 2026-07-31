Рейтинг@Mail.ru
В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 31.07.2026 (обновлено: 01:33 31.07.2026)
В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах

РИА Новости: в России с сентября изменятся правила перевозок в поездах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в правила перевозок пассажиров на поездах.
  • Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании.
  • Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено.
  • Требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости.
"Внести изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 года", — говорится в документе.
Пассажиры садятся в поезд - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Мишустин призвал делать путешествия на поездах более доступными
28 июля, 10:44
Пассажир при покупке билета на поезд дальнего следования указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.
Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено.
Проводник поезда на перроне вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В России свели к минимуму случаи мошенничества с билетами на поезда
23 мая, 00:23
При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж.
Согласно изменениям, сопровождающие больше не смогут ездить на специальных местах без присутствия человека с инвалидностью, а требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Первый высокоскоростной поезд на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
РЖД примерили обтекатели для первого высокоскоростного поезда
7 июля, 16:09
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала