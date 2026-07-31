На Ставрополье двое подростков пострадали при столкновении парапланов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ставропольском крае произошло столкновение двух парапланов во время соревнований.

Два подростка получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Два подростка госпитализированы в результате столкновения парапланов на соревнованиях в Ставропольском крае, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Следствием установлено, что 30 июля 2026 года в районе горы Джуца в селе Юца Предгорного района Ставропольского края при выполнении нормативов по полетам на параплане в ходе набора высоты произошло столкновение двух несовершеннолетних, принимавших участие в соревнованиях по парапланеризму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после столкновения подростки упали на гору, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.