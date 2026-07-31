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Подъем уровня воды в реке Туре в Тюмени замедлился - РИА Новости, 31.07.2026
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12:51 31.07.2026 (обновлено: 13:03 31.07.2026)
Подъем уровня воды в реке Туре в Тюмени замедлился

Моор: уровень воды в реке Туре в Тюмени замедлился

© РИА НовостиПодъем воды в Туре
Подъем воды в Туре - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Подъем воды в Туре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что подъем уровня воды в реке Туре в Тюмени замедлился, и это, судя по всему, пик паводка.
  • Уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра и составил 891 сантиметр.
  • Власти также следят за уровнем воды в реке Пышма в Тюменском округе, где за сутки он прибавил 25 сантиметров и достиг 564 сантиметров.
ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Туре на территории города Тюмени замедлился, судя по всему, это пик паводка, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее губернатор объявил о введении режима ЧС регионального уровня из-за паводка на реке Туре в Тюмени и Тюменском муниципальном округа.
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"Уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра. Он составил 891 сантиметр. Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что волна паводка на Туре спускается вниз по течению - в Ярковском округе река уже ощутимо прибавила, и сообщил, что выехал в округ, чтобы проконтролировать там подготовку к паводку. В фокусе внимания властей остается также река Пышма в Тюменском округе: за сутки она прибавила 25 сантиметров — до 564 сантиметра (отметка "опасное явление" - 662).
По данным чат-бота "Паводок.Инфо", в последние два дня река Тура в Тюмени прибыла на три и два сантиметра, сейчас уровень воды в реке превышает отметку опасного явления в 850 сантиметров на 41 сантиметр.
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