Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что подъем уровня воды в реке Туре в Тюмени замедлился, и это, судя по всему, пик паводка.
- Уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра и составил 891 сантиметр.
- Власти также следят за уровнем воды в реке Пышма в Тюменском округе, где за сутки он прибавил 25 сантиметров и достиг 564 сантиметров.
ТЮМЕНЬ, 31 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Туре на территории города Тюмени замедлился, судя по всему, это пик паводка, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее губернатор объявил о введении режима ЧС регионального уровня из-за паводка на реке Туре в Тюмени и Тюменском муниципальном округа.
Губернатор отметил, что волна паводка на Туре спускается вниз по течению - в Ярковском округе река уже ощутимо прибавила, и сообщил, что выехал в округ, чтобы проконтролировать там подготовку к паводку. В фокусе внимания властей остается также река Пышма в Тюменском округе: за сутки она прибавила 25 сантиметров — до 564 сантиметра (отметка "опасное явление" - 662).
По данным чат-бота "Паводок.Инфо", в последние два дня река Тура в Тюмени прибыла на три и два сантиметра, сейчас уровень воды в реке превышает отметку опасного явления в 850 сантиметров на 41 сантиметр.