Подъем уровня воды в реке Туре в Тюмени замедлился

Губернатор отметил, что волна паводка на Туре спускается вниз по течению - в Ярковском округе река уже ощутимо прибавила, и сообщил, что выехал в округ, чтобы проконтролировать там подготовку к паводку. В фокусе внимания властей остается также река Пышма в Тюменском округе: за сутки она прибавила 25 сантиметров — до 564 сантиметра (отметка "опасное явление" - 662).