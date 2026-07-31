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Поддубный призвал создавать в регионах места памяти погибших военкоров - РИА Новости, 31.07.2026
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10:52 31.07.2026
Поддубный призвал создавать в регионах места памяти погибших военкоров

Поддубный: посвященные памяти погибших военкоров места продолжат появляться в РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Евгений Поддубный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поддубный, военкор и кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", считает необходимым создавать в регионах России места, посвященные памяти погибших в ходе спецоперации военных корреспондентов.
  • В Курске уже открыта аллея военкоров, где высажены деревья с именными табличками.
  • По мнению Поддубного, увековечивание памяти о погибших военкорах — это часть истории России.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Создавать в регионах России места, посвященные памяти погибших в ходе спецоперации военных корреспондентов, необходимо, и увековечение их памяти будет продолжаться, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", военкор Евгений Поддубный.
Он подчеркнул, что сегодня в городах России продолжают появляться места, посвященные памяти погибших при исполнении профессионального долга военных корреспондентов.
"Уже сейчас в Курске открыта аллея военкоров, где высажены деревья с именными табличками… Это абсолютно органичный процесс. Я думаю, что рано или поздно будет он продолжен, в первую очередь, по инициативе руководителей региона, потому что это организационная работа", - сказал Поддубный.
По его словам, увековечивать память о погибших военкорах необходимо, потому что это часть истории России, часть "времени героев, которыми они стали, борясь за правду".
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РоссияКурскЕвгений ПоддубныйГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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