Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поддубный, военкор и кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", считает необходимым создавать в регионах России места, посвященные памяти погибших в ходе спецоперации военных корреспондентов.
- В Курске уже открыта аллея военкоров, где высажены деревья с именными табличками.
- По мнению Поддубного, увековечивание памяти о погибших военкорах — это часть истории России.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Создавать в регионах России места, посвященные памяти погибших в ходе спецоперации военных корреспондентов, необходимо, и увековечение их памяти будет продолжаться, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", военкор Евгений Поддубный.
Он подчеркнул, что сегодня в городах России продолжают появляться места, посвященные памяти погибших при исполнении профессионального долга военных корреспондентов.
"Уже сейчас в Курске открыта аллея военкоров, где высажены деревья с именными табличками… Это абсолютно органичный процесс. Я думаю, что рано или поздно будет он продолжен, в первую очередь, по инициативе руководителей региона, потому что это организационная работа", - сказал Поддубный.
По его словам, увековечивать память о погибших военкорах необходимо, потому что это часть истории России, часть "времени героев, которыми они стали, борясь за правду".
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