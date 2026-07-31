Поддубный призвал создавать в регионах места памяти погибших военкоров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Создавать в регионах России места, посвященные памяти погибших в ходе спецоперации военных корреспондентов, необходимо, и увековечение их памяти будет продолжаться, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости кандидат в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия", военкор Евгений Поддубный.