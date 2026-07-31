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Пленный ВСУ рассказал, как проходит служба в штурмовом полку "Скала" - РИА Новости, 31.07.2026
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Пленный ВСУ рассказал, как проходит служба в штурмовом полку "Скала"

Пленный Иванченко: в полк "Скала" набирают дезертиров, инвалидов и стариков

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий ВСУ Иванченко рассказал, что в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" набирают дезертиров, инвалидов и стариков.
  • Командование полка не принимает во внимание возраст и физическое состояние личного состава.
  • Иванченко отметил, что украинское командование плохо планирует боевые действия и держит личный состав в неведении относительно предстоящих задач.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Василий Иванченко рассказал на видео Минобороны РФ, что для пополнения личного состава скандального украинского 425-го отдельного штурмового полка "Скала" набирают дезертиров, инвалидов и стариков, которых потом, оставляя в неведении, отправляют погибать на передовую.
"В 2024-м в первый раз я убежал, и в 2026-м. В итоге я оказался в "Скале". Это подразделение, которое регулярно требует спешного доукомплектования из-за высоких потерь. В штурмовики попадают не только дезертиры. Фактически больных, инвалидов и стариков выхватывают прямо с улицы, бросают на передовую, и они ежедневно погибают", - рассказал пленный.
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По его словам, командование "Скалы" не принимало во внимание возраст и физическое состояние своего личного состава.
"Не дай бог только в "Скалу" попасть. Будто в тюрьме. Им все равно, что у тебя. У тебя нога болит, или что. Если у тебя температура уже до 40, тогда можешь остаться. А так - бегали. Старые люди там были, почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, "металлолом" на себе тащить, ходить по шесть часов", - сказал Иванченко.
Он отметил, что ко всему прочему украинское командование плохо планировало боевые действия, держало личный состав в полном неведении относительно того, какие задачи им предстоит выполнять.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что родственники военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в том году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. В силовых структурах РФ отмечали, что полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к личному составу, издевательствами и "мясными штурмами".
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