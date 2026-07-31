Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий ВСУ Иванченко рассказал, что в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" набирают дезертиров, инвалидов и стариков.

Командование полка не принимает во внимание возраст и физическое состояние личного состава.

Иванченко отметил, что украинское командование плохо планирует боевые действия и держит личный состав в неведении относительно предстоящих задач.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Василий Иванченко рассказал на видео Минобороны РФ, что для пополнения личного состава скандального украинского 425-го отдельного штурмового полка "Скала" набирают дезертиров, инвалидов и стариков, которых потом, оставляя в неведении, отправляют погибать на передовую.

"В 2024-м в первый раз я убежал, и в 2026-м. В итоге я оказался в "Скале". Это подразделение, которое регулярно требует спешного доукомплектования из-за высоких потерь. В штурмовики попадают не только дезертиры. Фактически больных, инвалидов и стариков выхватывают прямо с улицы, бросают на передовую, и они ежедневно погибают", - рассказал пленный.

По его словам, командование "Скалы" не принимало во внимание возраст и физическое состояние своего личного состава.

"Не дай бог только в "Скалу" попасть. Будто в тюрьме. Им все равно, что у тебя. У тебя нога болит, или что. Если у тебя температура уже до 40, тогда можешь остаться. А так - бегали. Старые люди там были, почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, "металлолом" на себе тащить, ходить по шесть часов", - сказал Иванченко.

Он отметил, что ко всему прочему украинское командование плохо планировало боевые действия, держало личный состав в полном неведении относительно того, какие задачи им предстоит выполнять.