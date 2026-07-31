У части россиян увеличатся страховые пенсии по потере кормильца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Россиян вырастут с 1 августа страховые пенсии по потере кормильца при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя.
- Также увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
МОСКВА, 31 июля - РИА Новости. Страховые пенсии по потере кормильца вырастут с 1 августа у россиян при условии, что ранее на лицевой счет кормильца поступали неучтенные страховые взносы от работодателя, сообщил Социальный фонд на платформе "Макс".
С 1 августа будут повышены страховые пенсии работающих пенсионеров. Ведомство в беззаявительном порядке пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в прошлом году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату по обычному графику.
"Страховые пенсии по потере кормильца также увеличатся, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что размер такой пенсии зависит от заработка гражданина, в связи с утратой которого была оформлена соответствующая выплата.