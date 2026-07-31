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В Приморье паводок отрезал село от других населенных пунктов - РИА Новости, 31.07.2026
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14:16 31.07.2026 (обновлено: 16:46 31.07.2026)
В Приморье паводок отрезал село от других населенных пунктов

Село в Приморье оказалось отрезано от других населенных пунктов из-за паводка

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Село Слинкино в Партизанском округе Приморья оказалось отрезано от остальных населенных пунктов из-за паводка, уничтожившего мост.
  • Электроснабжение и связь в селе не нарушены, есть ФАП, необходимый запас медикаментов и продуктов питания, планируется завоз продуктов и рассмотрение вопроса об устройстве лодочной переправы.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Село Слинкино в Партизанском округе Приморья оказалось отрезано от остальных населенных пунктов из-за паводка, уничтожившего мост, сообщило правительство региона.
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"Нет проезда в Слинкино из-за разрушения моста паводком", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об устройстве лодочной переправы.
"По информации спасателей, электроснабжение и связь в селе не нарушены, есть ФАП, необходимый запас медикаментов и продуктов питания. Завоз продуктов запланирован на завтра", – добавили в правительстве Приморья.
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