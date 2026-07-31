В Приморье паводок отрезал село от других населенных пунктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Село Слинкино в Партизанском округе Приморья оказалось отрезано от остальных населенных пунктов из-за паводка, уничтожившего мост.
- Электроснабжение и связь в селе не нарушены, есть ФАП, необходимый запас медикаментов и продуктов питания, планируется завоз продуктов и рассмотрение вопроса об устройстве лодочной переправы.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Село Слинкино в Партизанском округе Приморья оказалось отрезано от остальных населенных пунктов из-за паводка, уничтожившего мост, сообщило правительство региона.
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"Нет проезда в Слинкино из-за разрушения моста паводком", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об устройстве лодочной переправы.
"По информации спасателей, электроснабжение и связь в селе не нарушены, есть ФАП, необходимый запас медикаментов и продуктов питания. Завоз продуктов запланирован на завтра", – добавили в правительстве Приморья.
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