В Приморье паводок отрезал село от других населенных пунктов

"Нет проезда в Слинкино из-за разрушения моста паводком", – говорится в сообщении .

Отмечается, что в ближайшее время будет решаться вопрос об устройстве лодочной переправы.

"По информации спасателей, электроснабжение и связь в селе не нарушены, есть ФАП, необходимый запас медикаментов и продуктов питания. Завоз продуктов запланирован на завтра", – добавили в правительстве Приморья.