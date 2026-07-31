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Стало известно, каким способом убили россиян Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 31.07.2026
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13:42 31.07.2026 (обновлено: 17:41 31.07.2026)
Стало известно, каким способом убили россиян Назимовых в Таиланде

Thairat: россиянина Назимова застрелили, а его сестру забили в Таиланде

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане Таиланда, задержанные по подозрению в исчезновении россиян в Паттайе, признались в убийстве брата и сестры Назимовых.
  • Россиянина Назимова они застрелили, а сестру забили до смерти.
  • Мотоцикл Назимовых был найден закопанным в лесу в 200 метрах от трассы.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанные по подозрению в исчезновении россиян в Паттайе граждане Таиланда признались, что Романа Назимова они застрелили, а его сестру Диану забили до смерти, сообщает газета Thairat.
"Юношу застрелили, а девушку забили до смерти", — отмечает издание.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы — Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет, пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 04:00 по местному времени (08:00 мск). Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (Срочно, чрезвычайно). Затем связь с братом и сестрой оборвалась.

Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу. Мотоцикл Назимовых был найден в среду закопанным в лесу в 200 метрах от трассы, неподалеку от небольшого поселка.
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В миреПаттайяТаиландБангкокУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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