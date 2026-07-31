В России введут новый ГОСТ на паштеты для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября текущего года в России заработает новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет.

Новый ГОСТ разрешает добавлять в мясные паштеты для детей мускатный орех и кориандр.

Установлены требования к физико-химическим показателям паштетов, включая содержание белка (не менее 12 граммов на 100 граммов), жирности (не более 14 граммов на 100 граммов), а также к содержанию кальция и йода.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет заработает в России с 1 сентября текущего года, он разрешает добавлять в такую продукцию мускатный орех и кориандр, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.

ГОСТ распространяется на мясные вареные и пастеризованные паштеты для детей старше трех лет. Требования установлены к различным физико-химическим показателям паштетов. Например, консистенция продукта должна быть нежной и мажущей. Масса должна быть равномерно перемешанной и однородной. Цвет паштета может быть от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.

Вкус мясных паштетов для детей должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов или запахов. Допускается не ярко выраженный аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, мускатного ореха и кориандра. При этом в предыдущей версии ГОСТа использование последних двух ингредиентов не было рекомендовано.

Уточняется также доля содержания белка в паштетах - не менее 12 граммов белка на 100 граммов паштета. Требования установлены и к жирности - не более 14 граммов жира на 100 граммов продукта.

Помимо этого, в 100 граммах паштета должно быть от 270 до 450 миллиграммов кальция, а йода - от 0,03 до 0,05 миллиграмма.