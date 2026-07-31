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В России введут новый ГОСТ на паштеты для детей - РИА Новости, 31.07.2026
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00:02 31.07.2026
В России введут новый ГОСТ на паштеты для детей

РИА Новости: в России введут новый ГОСТ на паштеты для детей

© Фото : Дмитрий Ухов и Александр КолпаковПаштет из куриной печени
Паштет из куриной печени - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков
Паштет из куриной печени . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября текущего года в России заработает новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет.
  • Новый ГОСТ разрешает добавлять в мясные паштеты для детей мускатный орех и кориандр.
  • Установлены требования к физико-химическим показателям паштетов, включая содержание белка (не менее 12 граммов на 100 граммов), жирности (не более 14 граммов на 100 граммов), а также к содержанию кальция и йода.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше трех лет заработает в России с 1 сентября текущего года, он разрешает добавлять в такую продукцию мускатный орех и кориандр, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
ГОСТ распространяется на мясные вареные и пастеризованные паштеты для детей старше трех лет. Требования установлены к различным физико-химическим показателям паштетов. Например, консистенция продукта должна быть нежной и мажущей. Масса должна быть равномерно перемешанной и однородной. Цвет паштета может быть от светло-серого до светло-коричневого с оранжевым оттенком.
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Вкус мясных паштетов для детей должен быть слабосоленым, без посторонних привкусов или запахов. Допускается не ярко выраженный аромат петрушки, сельдерея, душистого перца, лука, мускатного ореха и кориандра. При этом в предыдущей версии ГОСТа использование последних двух ингредиентов не было рекомендовано.
Уточняется также доля содержания белка в паштетах - не менее 12 граммов белка на 100 граммов паштета. Требования установлены и к жирности - не более 14 граммов жира на 100 граммов продукта.
Помимо этого, в 100 граммах паштета должно быть от 270 до 450 миллиграммов кальция, а йода - от 0,03 до 0,05 миллиграмма.
"Органолептические показатели, массу нетто, состояние упаковки, правильность нанесенной маркировки определяют в каждой партии. Массовые доли поваренной соли, общего фосфора, температуру продукта, микробиологические показатели определяют в каждой партии", - отмечается в документе.
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ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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