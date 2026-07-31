Краткий пересказ от РИА ИИ В польских Пыжицах снесли памятник советским воинам.

Снос инициировал Институт национальной памяти республики (IPN), в процессе демонтажа рабочие столкнулись с техническими проблемами.

Местные жители восприняли произошедшее неоднозначно, между ними возникали споры.

ПЫЖИЦЕ (Польша), 31 июл - РИА Новости. Памятник советским воинам снесли в польских Пыжицах, передает корреспондент РИА Новости.

Снос памятника инициировал Институт национальной памяти республики (IPN).

В процессе демонтажа памятника специально нанятые для этого рабочие столкнулись с несколькими техническими проблемами. Сначала они не смогли привести в действие подъемник. Потом пневматический манипулятор после двухчасовой работы по разрушению основания памятника несколько раз предпринимал безуспешные попытки повалить монумент.

В итоге памятник повалили на землю.

В данном мероприятии лично принял участие исполняющий обязанности директора института Кароль Полеевский.

Собравшиеся у памятника местные жители восприняли произошедшее неоднозначно, между ними возникали споры.

"Эта наша история, это наша память", - заявил пожилой человек, проживающий недалеко от места события. Другой участник мероприятия грубо ему ответил, указав, что тому здесь не место.

В итоге спор, несмотря на его остроту, закончился словами, до применения физической силы не дошло благодаря присутствию на месте полиции.

В перечне, совместно составленном российской и польской сторонами в 1997 году, в Польше был 561 памятник советским воинам. По последним данным, в настоящее время на территории страны осталось не более нескольких десятков таких объектов.

Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти. Данный процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.

Из-за данной деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, он объявлен в розыск.